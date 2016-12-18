Освобождение из плена последнего "киборга": СМИ рассказали подробности (видео)
Освобождение защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия из плена боевиков происходило путем переговоров при содействии Украинской православной церкви.
Об этом рассказал УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря), который принимал участие в освобождении военного, передает 112 Украина.
"Наши священники есть по всей территории Донецкой области. Поэтому удалось договориться, чтобы к празднику Св. Николая можно было освободить хотя бы одного украинского военного. Мы никого не обменивали. Мы просто договорились, чтобы его отпустили", - отметил он.
Читайте также27 украинских военных после плена перешли на сторону боевиков - СБУ
По словам епископа, Колодий сейчас находится в шоковом состоянии. "Он был в плену с 2014 года, поэтому, конечно, сейчас в состоянии шока, и ему еще нужно отойти от всего, что с ним происходило", - сказал он.
При этом епископ добавил, что вскоре Колодий прибудет в Киев, где будет проходить реабилитацию после плена.
Ранее УНИАН сообщал, что из плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия.
Тараса Колодия мобилизовали в августе 2014 г. Сначала десантник 80-й аэромобильной бригады служил в Константиновке, затем защищал Донецкий аэропорт. Там он попал в руки боевиков так называемой "ДНР". Колодий - последний из "киборгов", которые были в плену у боевиков.