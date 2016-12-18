Освобождение из плена последнего "киборга": СМИ рассказали подробности (видео)

Об этом рассказал УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря), который принимал участие в освобождении военного, передает 112 Украина.

"Наши священники есть по всей территории Донецкой области. Поэтому удалось договориться, чтобы к празднику Св. Николая можно было освободить хотя бы одного украинского военного. Мы никого не обменивали. Мы просто договорились, чтобы его отпустили", - отметил он.

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По словам епископа, Колодий сейчас находится в шоковом состоянии. "Он был в плену с 2014 года, поэтому, конечно, сейчас в состоянии шока, и ему еще нужно отойти от всего, что с ним происходило", - сказал он.

При этом епископ добавил, что вскоре Колодий прибудет в Киев, где будет проходить реабилитацию после плена.

Ранее УНИАН сообщал, что из плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия.

Тараса Колодия мобилизовали в августе 2014 г. Сначала десантник 80-й аэромобильной бригады служил в Константиновке, затем защищал Донецкий аэропорт. Там он попал в руки боевиков так называемой "ДНР". Колодий - последний из "киборгов", которые были в плену у боевиков.