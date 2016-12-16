В течение двух месяцев студенты из Днепра будут учиться дистанционно (видео)
16:05, 16 декабря 2016Общество
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Такое решение администрация ВУЗа приняла, чтобы избежать вспышки гриппа и сэкономить на коммуналке.
В течение двух месяцев студенты из Днепра будут учиться дистанционно / tsn.ua
Студенты Национального горного университета Днепра будут учиться дистанционно до самого марта, сообщает ТСН.ua.
"Такое решение администрация ВУЗа приняла, чтобы избежать вспышки гриппа и сэкономить на коммуналке. Слушатели сдадут сессию и уйдут на каникулы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после новогодних каникул и до марта студенты будут изучать предметы дома в онлайн-режиме.
"На сайте Национального горного университета создан специальный раздел, где преподаватели будут давать ссылки на свои лекции, а также отвечать на вопросы студентов", - информирует издательство.
В течение двух месяцев студенты из Днепра будут учиться дистанционно
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