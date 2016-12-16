В течение двух месяцев студенты из Днепра будут учиться дистанционно (видео)

Студенты Национального горного университета Днепра будут учиться дистанционно до самого марта, сообщает ТСН.ua.

"Такое решение администрация ВУЗа приняла, чтобы избежать вспышки гриппа и сэкономить на коммуналке. Слушатели сдадут сессию и уйдут на каникулы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после новогодних каникул и до марта студенты будут изучать предметы дома в онлайн-режиме.

"На сайте Национального горного университета создан специальный раздел, где преподаватели будут давать ссылки на свои лекции, а также отвечать на вопросы студентов", - информирует издательство.