По стопам старшего коллеги: 24-летний прокурор записал на бабушку Porsche Cayenne

Об этом свидетельствует декларация прокурора за 2015 год, внесенная в реестр НАПК, пишет сайт "Наші гроші". По подсчетам журналистов, рыночная стоимость задекларированного имущества 24-летнего прокурора может составлять примерно $500 тыс.

Квартиру площадью 132 «квадрата» возле Оболонской набережной на столичном проспекте Героев Сталинграда прокурор купил в 2011 году, тогда же, как закончил вуз. Сейчас такие продают за $400 тыс. В декларации прокурор написал, что купил жилье за 671 тыс. грн., что соответствовало $84 тыс по тогдашнему курсу.

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Михайлик декларирует, что на конец 2015 года держал наличными $40 тыс.

Родители Михайлика до недавнего времени были госслужащими. Отец - генерал-майор Александр Михайлик - с 2010 по 2014 руководил милицией Черниговщины. Мать, Елена Михайлик, ранее возглавляла управление обслуживания налогоплательщиков ГУ Миндоходов в Черниговской области. В прошлом году зарегистрировалась физическим лицом-предпринимателем, занимается розничной торговлей.

Отец молодого прокурора родом из Луганской области. Владеет 20 сотками в селе Раивка в Луганской области, вблизи местного леса, который принадлежит Луганскому лесоохотничьему хозяйству.

На земле Михайлика расположен большой красивый особняк с хозяйственными сооружениями и выходом к реке Северский Донец. Документы на часть земли Михайлик-старший получил, будучи в должности замначальника черниговской милиции.

Сейчас село Раивка контролируется так называемой "ЛНР". В соцсетях Дмитрий Михайлик размещает фото отчеты своих посещений Раивки, когда село уже контролировалось террористами.

Семья Михайлика также имеет много дорогого транспорта.

Прокурор Дмитрий Михайлик в прошлом году купил Toyota Camry 2013 года. Стоимость на подержанных авто этой модели составляет более $20 тыс. Еще зарегистрировал катер Buster XXL 2012 г.в., приобретенный в том же году. В заявлении прокурор указывает покупную цену в 125 тыс. грн, однако на вторичном рынке даже старые модели стоят значительно дороже. Например, катер 2009 года сегодня оценивают в полмиллиона гривен.

На 67-летнюю бабушку Любовь Михайлик записан Porsche Cayenne 2013 года выпуска, куплен в 2014 году. Сейчас цена таких автомобилей достигает $65 тыс.

На мать прокурора Елену Михайлик записан LEXUS RX 350 2012 года, который сейчас может стоить $46 тыс. Купила машину женщина в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко в ноябре вынес выговор заместителю начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрию Сусу за то, что последний не указал в е-декларации элитный автомобиль - Audi Q7 стоимостью свыше 900 000 грн, на котором ездил прокурор, по документам принадлежало его 85-летней бабушки.