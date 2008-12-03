У Черновецкого назвали новые тарифы за квартплату по каждому дому Киева

На Интернет-портале столичной власти каждый желающий киевлянин может ознакомиться с новыми тарифами на квартплату и содержание придомовой территории, разработанными Киевской городской государственной администрацией в соответствии с постановлением Кабинета министров №560 о дифференцированном размере соответствующей платы по каждому отдельному жилому дому.

Информация о нововведенных тарифах на услуги по содержанию столичных домов размещена на сайте www.kmv.gov.ua в разделе “Ваш дом”. Также эту информацию можно получить, зайдя на портал www.municipal.kiev.ua

Через “гостевой вход” по этим электронным адресам открывается поисковая система, где вводится название улицы и номер дома, который интересует жителя столицы. Посетитель сайтов получит полную информацию о доме, в частности, оценку его технического состояния, запланированные ремонтные работы и размер тарифа.

В Главном управлении КГГА по вопросам ценовой политики сообщили, что киевляне, которые не имеют возможности пользоваться Интернетом, смогут узнать о новых тарифах в своих ЖЭКах.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря размер тарифа за квартплату увеличился в столице сначала в 3,43 раза в соответствии с решениями Киевсовета и распоряжениями КГГА. Таким образом, плата за содержание домовой территории была увеличена в среднем с 50 коп. за 1 кв. м общей площади до приблизительно 2 грн.

Однако по требованию киевлян и при поддержке депутатов БЮТ, “Нашей Украины” и Блока Виталия Кличко в Киевсовете тариф был снижен и повышение составило 1,9 раза.

В то же время в мэрии заявили, что размер этой платы будет изменен со временем, поскольку есть постановление Кабмина об установлении квартплаты для каждого дома отдельно, учитывая его техническое состояние, год возведения, этажность и т.п. В соответствии с этим документом столичная власть собиралась откорректировать размер квартплаты с учетом особенностей каждого жилого дома до 1 мая в 2007 г.

В феврале в 2008 г. Главное управление по вопросам ценовой политики сообщило, что завершило расчеты для введения таких дифференцированных тарифов. Начальник Главного управления по вопросам ценовой политики столичной горадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил тогда, что согласно предложению управления, новые тарифы будут применены для уплаты за площадь квартиры, которая превышает установленные нормативы на одного человека (действующий Жилищный кодекс предусматривает норму жилья на одного человека – 20 кв. м общей площади плюс 10 кв. м на всю семью).