У задержанных фальшивомонетчиков были купюры хорошего качества

В городе Ясиноватая Донецкой области задержаны два фальшивомонетчика.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью Управления МВД Украины в Донецкой области, на рынках Ясиноватой фальшивые деньги стали появляться с начала нынешней осени, в основном, – купюры номиналом 20 и 50 гривень. Страдали в первую очередь люди пожилого возраста. Правоохранители собирали показания потерпевших, но никто из них не мог вспомнить, каким образом к ним попали поддельные деньги.

По словам сотрудников милиции, фальшивые купюры были неплохого качества, к тому же им придавали вид помятых бумажек.

Очередной жертвой фальшивомонетчиков стала частная предпринимательница, но она запомнила молодого мужчину, который расплатился с ней поддельной купюрой, и позвонила в милицию. Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника. В ходе допроса задержанный подтвердил, что неоднократно сбывал на рынках и в магазинах города поддельные купюры. Сотрудники милиции выяснили, что изготовлением поддельных купюр занимался его товарищ, 40-летний житель Ясиноватой, ранее неоднократно судимый. При его задержании по месту жительства правоохранители обнаружили в квартире партию только что напечатанных денег. Кроме того, изъяли компьютерную технику, с помощью которой мужчина штамповал бумажные фальшивки.

По данным следствия, эти два фальшивомонетчика успели пустить в оборот более двуx тысяч гривень. Злоумышленники арестованы, ведется следствие.