Алика Грека нет, но дело его живет

В Донецке в суде по делу о взрыве на стадионе "Шахтер" свидетель Вадим БОЛОТСКИХ "частично согласился", что в ходе следствия его заставили лгать.

Суд по делу о взрыве на стадионе "Шахтер", в результате которого 15 октября 1995 года был убит президент ФК "Шахтер" Александр Брагин, возобновился после трехмесячного перерыва. Подсудимым по данному делу является бывший майор милиции Вячеслав СИНЕНКО, обвиняемый в соучастии в организации взрыва. Свидетель В.БОЛОТСКИХ ранее осужден к пожизненному заключению за совершение ряда преступлений и в данное время отбывает наказание.

В.БОЛОТСКИХ обстоятельно рассказал суду, что взрыв на стадионе "Шахтер" организовали люди по фамилии КУШНИР и РЯБИН, а осуществили некто Андрей АКУЛОВ и Игорь ФИЛИППЕНКО.

В.БОЛОТСКИХ подчеркнул, что сам он в момент взрыва на стадионе не присутствовал, а о подробностях подготовки взрыва узнал от его организаторов и исполнителей.

Свидетель также подтвердил, что слышал от организаторов преступления о неком майоре милиции, задачей которого было прикрывать отход непосредственного исполнителя, переодетого в форму сотрудника милиции, от места преступления после взрыва.

После допроса свидетеля В.СИНЕНКО заявил суду, что его дело сфальсифицировано и в его отношении "выполняется заказ".

В завершение заседания суд зачитал рапорта милиции о невозможности доставить в заседание нескольких свидетелей из-за их отсутствия по месту жительства. Представитель обвинения, адвокат подсудимого и сам подсудимый высказали суду мнение, что милиция должна повторить принудительный привод в суд свидетелей.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 6 ноября 2006 года.