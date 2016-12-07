Все крупнейшие радиостанции соблюдают норму о 25% украиноязычных песен в эфире - Кириленко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, комментируя результаты мониторинга исполнения Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций)".

"Все сетевые вещатели, то есть, крупнейшие в Украине, выполняют квоту в 25%", - сказал он.

По словам Кириленко, появились полностью украиноязычные радиостанции и наблюдается рост популярности украинских исполнителей.

"Особых проблем сейчас с реализацией закона нет. Есть некоторые хитрые люди, которые хотят считать квоту по количеству песен, а не эфирного времени, но мы понемногу приводим их в чувство", - отметил Кириленко.

Также, по его словам, тем радиостанциям, которые не выполняют норму о квоте, были вынесены устные предупреждения.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций.

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Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации в радиовещании должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, которые звучат в эфире в течение суток, в частности, не менее 35% от общего объема песен, которые звучат в эфире в промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00.

В телерадиоорганизациях, распространяющих по радио музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза по условиям лицензии составляют не менее 60% от общего объема в течение суток, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% от их общего объема.