Австрийцы хотят построить в Крыму горнолыжный курорт

Австрийские инвесторы готовы вкладывать средства в развитие горнолыжного курорта в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр курортов и туризма АРК Владимир САВЕЛЬЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По словам министра курортов, он и мэр Ялты Сергей БРАЙКО недавно побывали в Зальцбурге (Австрия) на большом семинаре международного института регионов Европы, теперь же в скором времени в автономию приедет бургомистр Зальцбурга с предложением по развитию горнолыжного курорта на плато Ай-Петри (Большая Ялта, Крым). "У них (австрийцев - УНИАН) есть реальное предложение по развитию горнолыжного курорта на плато Ай-Петри", - сказал В.САВЕЛЬЕВ.

Он также сообщил, что для Крыма наиболее перспективным является развитие автотуризма. "На заседаниях крымского правительства рассматриваются вопросы о развитии побережья, о строительстве автокемпинга, мест сезонного пребывания для автотуристов", - сообщил министр курортов Крыма. По его словам, кроме автотуризма и горнолыжного туризма, в автономии следует развивать яхтенный туризм и спелеотуризм.