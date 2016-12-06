Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день 1991 года был принят Закон «О Вооруженных Силах Украины». А День Вооруженных Сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году

С профессиональным праздником украинских военных уже поздравили и чиновники.

В частности, премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook выразил благодарность украинским защитникам.

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«Благодарен каждому украинскому воину за несгибаемую волю, отвагу и патриотизм. Украина гордится своим войском, которое всегда на страже нашей свободы и независимости. С праздником!», - написал глава правительства.

С 25 годовщиной создания ВСУ поздравил и президент Петр Порошенко.

«Благодарю каждого, кто защищает Украину!», - написал он.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что День Вооруженных сил является праздником всех украинцев, которые гордятся своими защитниками.

«Вы избрали для себя непростую профессию – опасную и наиболее уважаемую. Благодаря вашему мужеству и профессионализму украинская армия стала одной из наиболее боеспособных в Европе. Профессия защитника Родины в нашей стране становится одной из самых престижных, каждый третий гражданин нашей страны доверяет Вооруженным силам. Вы, мужественные и сильные, – настоящие потомки запорожских казаков!», - сказал он, подчеркнув, что народ всегда будет помнить бойцов, которые погибли за Родину.