В Днепре почтили память погибших в зоне АТО бойцов (фоторепортаж)

На днепровской земле было захоронено почти 300 неизвестных солдат, пишет 056.ua.

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К мемориалу погибшим АТОшникам возложили цветы представители власти, военнослужащие и правоохранители, духовенство, а также неравнодушные жители области.

Павших патриотов почтили минутой молчания. Каждый поблагодарил их за то, что они сделали для Украины.

На Краснопольском кладбище было захоронено 293 неизвестных солдата.

Установление личности защитников продолжается. Их генотипы внесены в Единую базу данных ДНК.

В зоне АТО погибли 448 жителей Днепропетровской области. Среди них – бойцы ВСУ, Нацгвардии, МВД, добровольцы.