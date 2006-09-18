Как дедовщина зависит от свиней: версия министра обороны

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что с момента комплектования Вооруженных Сил Украины контрактниками дедовщина будет ликвидирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я уверен, что когда мы на рубеже 2010 года осуществим переход на контрактную армию – это на 90% ликвидирует проблему. У нас нет зафиксированных случаев дедовщины между контрактниками», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр отметил, что негативно воспринимает это явление. В то же время, по его мнению, в вопросах дедовщины многое зависит от руководства воинской части. «Если офицер перекладывает свою ответственность на сержанта, дает ему больше полномочий, чем предусмотрено уставом, то тогда начинаются проблемы», - отметил министр. Он подчеркнул, что когда офицер на своем месте - дедовщины нет.

По словам А.ГРИЦЕНКО, он лично никогда не утверждал, что дедовщины в украинской армии нет. Он заметил, что это явление все еще наблюдается, но в значительно меньшем объеме. А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что эта проблема существовала при разных министрах обороны, но тот факт, что это вопрос сегодня обсуждается публично, означает, что оборонное ведомство готово с ним бороться.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что в Советском Союзе такие факты вообще не признавались и не обнародовались.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что сегодня по каждому факту дедовщины возбуждается уголовное дело, и виновные несут наказание от двух месяцев до двух лет дисциплинарного батальона. А.ГРИЦЕНКО сообщил, что в 2005 году было возбуждено 98 уголовных дел по фактам дедовщины, а в 2006 году – 83. В то же время министр считает, что не все случаи дедовщины выявляются и фиксируются. По его словам, специалисты утверждают, что таких случаев, как минимум, втрое больше.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что в 60% случаев дедовщины военнослужащие не имеют физических последствий, но испытывают моральные травмы. В период его пребывания в должности министра, не было зафиксировано ни одного факта гибели военнослужащего в результате дедовщины.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что уже сейчас оборонное ведомство принимает меры, чтобы избавиться этого явления, в частности, где возможно, подразделения формируются из солдат одного призыва. Кроме того, военнослужащие избавляются от выполнения несвойственных для них функций. «В воинских частях солдаты уже не занимаются выращиванием свиней, как это было на протяжении многих лет», - сказал министр.

Он отметил, что постепенно гражданским структурам передается функция продовольственного обеспечения, уборки, охраны, несения нарядов по кухне. «Когда люди занимаются боевой подготовкой - у них нет времени (на дедовщину)», - подчеркнул министр.

А.ГРИЦЕНКО также заметил, что принято решение, в соответствии с которым командиров частей не наказывают за самостоятельное выявление фактов таких нарушений, как это было раньше. По его словам, благодаря этому на 25% увеличилось количество выявленных нарушений.