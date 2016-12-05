В Харькове установили самую высокую новогоднюю елку в Украине (фото)

В Харькове третий год подряд на площади Свободы на Новый год устанавливают самую высокую в Украине елку, высота которой - 36,7 м.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на главного художника города, советника по вопросам имиджевых проектов КП «Городской информационный центр» Светлану Дуденко.

Дуденко отметила, что елка не смотрится такой монументальной потому, что находится на гигантской площади. На самом деле по высоте она соответствует 12-этажному дому. «Харьковская елка считается самой высокой в Украине, а в прошлом году она была признана самой высокой и в Европе», – отметила главный художник Харькова.

По ее словам, главная елка города представляет собой сложнейшее инженерное сооружение, она собрана из множества отдельных деталей, подсвечена светодиодными лампами, как гигантский телеэкран, с большим количеством пиксельных лампочек. Освещение дает около 100 чередующихся световых и цветовых вариаций дневного и ночного оформления.

На елке несколько тысяч шаров из глянцевого пластика, светящиеся завитки, которые передают морозные узоры, 50 больших светящихся шаров – каждый сезон их меняют, монтируют, дорабатывают. Кроме того, для иллюминации елки подведено 500 км проводов.

Чтобы обеспечить работу и безопасность освещения, на площади круглосуточно дежурят специалисты.