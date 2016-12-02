На Херсонщине начали строить вышку, с помощью которой будет осуществляться вещание на Крым

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики - руководитель аппарата Артем Биденко на своїй страниці в Facebook .

"На Чонгаре, начало монтажа 150-метровой башни. Вторую секцию установлено. Отсюда скоро будет вещание на Крым", – написал он в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в Украине планируют построить две новые башни для восстановления вещания в Крыму.