НТКУ запускает телеканал, который будет вещать на территории аннексированного Крыма

Сейчас в рамках реорганизации областных государственных телерадиокомпаний создали крымский филиал НТКУ, на базе которой и будет организована работа крымского телеканала, передает Крым.Реалии.

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«Речь идет о формальном крымском филиале, никакого имущества там нет. Это бюрократические вещи, которые мы должны были сделать. Сейчас же обсуждаем, как нам организовать работу наших редакций, чтобы крымский телеканал начал вещание. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания готов пойти нам навстречу в этом вопросе», – сказал Крым.Реалии гендиректор НТКУ Зураб Аласания.

Гендиректором крымского филиала НТКУ назначили Михаила Смутка, который ранее занимал должность генпродюсера телеканала «Первый Ukraine». По его словам, сейчас решается вопрос финансирования крымского телеканала и стратегия его работы.

В НТКУ планируют, что телеканал будет вещать в Крыму через спутник и станет альтернативой местной российской пропаганде.

В марте 2014 года ГТРК «Крым» в Симферополе захватили пророссийские силы. На ее базе создали автономную некоммерческую организацию «Телерадиокомпания Крым», которая работает под брендом «Первый крымский». Ее учредителем является Министерство внутренней политики, информации и связи подконтрольного России правительства Крыма.