Нацсовет обнародовал список из 500 запрещенных в Украине российских фильмов и сериалов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания опубликовала полный список российских художественных фильмов и сериалов, показ которых ограничен в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в течение 2014-2016 годов было отказано в регистрации и отмененены прокатные удостоверения на трансляцию более 500 фильмов и сериалов.

Также в Нацсовете отметили, что перечень российских фильмов и сериалов будет расширяться.

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«Так, в течение 2014-2016 гг. Госкино отказало в государственной регистрации и отменило прокатные удостоверения на трансляцию более 500 фильмам и сериалам. Публикуем перечень этих аудиовизуальных произведений, сформированный на основе полученных сведений от Госкино», - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины прекратил действие соглашений с правительством России о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания и о сотрудничестве в сфере информации.

Документ предложил министр информационной политики Юрий Стець. "Проект постановления о прекращении действия соглашения между правительством РФ и правительством Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания и соглашение между Кабмином Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области информации", - отметил Стець.