В Украине запретили еще семь российских сериалов (список)

Об этом говорится в сообщении Госкино на странице в Facebook.

Запрещена трансляция таких сериалов:

1. "Второй шанс", реж. Устюгов В.;

2. "Жизнь рассудит", реж. Медиа С.;

3. "Сломанные судьбы", реж. Демченко Н.;

4. "Мезальянс", реж. Кечаев И.;

5. "Чужие дети", реж. Лейзеров Ю.;

6. "Ищу мужа", реж. Игнатов П.;

7. "Я подарю тебе любовь", реж. Кечаев И.

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Указанные телесериалы были произведены и/или впервые обнародованные (продемонстрированные) после 1 января 2014 года, поэтому, согласно Статье 15-1 Закона Украины "О кинематографии", Госкино запретило трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, но произведенные и/или впервые обнародованные после 1 января 2014 года.

Ранее Госкино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на распространение и демонстрирование, а также отменить регистрацию на сериал "Я дарю тебе счастье ".