Украина разорвала соглашения с Россией в сфере телерадиовещания
13:55, 30 ноября 2016Политика
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Кабинет министров Украины остановил действие соглашений с правительством России о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания и о сотрудничестве в сфере информации.
Кабмин прекратил действие соглашений с РФ о сотрудничестве в сфере телерадиовещания / Фото Jonas Sveningsson via flickr.com
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
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Документ предложил министр информационной политики Юрий Стець.
"Проект постановления о прекращении действия соглашения между правительством РФ и правительством Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания и соглашение между Кабмином Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области информации", - отметил Стець.
Напомним, 22 ноября Госкино Украины отменило государственную регистрацию и аннулировало государственные удостоверения на 7 российских телесериалов.
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