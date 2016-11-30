Украина разорвала соглашения с Россией в сфере телерадиовещания

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

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Документ предложил министр информационной политики Юрий Стець.

"Проект постановления о прекращении действия соглашения между правительством РФ и правительством Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания и соглашение между Кабмином Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области информации", - отметил Стець.

Напомним, 22 ноября Госкино Украины отменило государственную регистрацию и аннулировало государственные удостоверения на 7 российских телесериалов.