В Харькове под видом железнодорожного форума пытались дестабилизировать ситуацию в области – СБУ

В Харькове под видом железнодорожного форума и обсуждения проблем железнодорожной отрасли пытались провести акцию по дестабилизации и расшатыванию ситуации в регионе. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер СБУ в Харьковской области Владисдав Абдула.

Согласно его сообщению, форум планировали провести лидеры пророссийских общественных организаций из другого региона Украины во главе с Алексеем Цветковым.

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«По имеющимся данным, истинной целью указанного мероприятия было под прикрытием нейтрального обсуждения проблем железнодорожной отрасли накаливания недовольство населения, дестабилизация и расшатывание ситуации в Харьковском регионе», - написал он.

При этом, по сообщению Абдулы, мероприятие было отменено и сейчас СБУ пытается установить лиц, причастных к попыткам дестабилизации ситуации в регионе.