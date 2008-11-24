В Кременчуге полностью разбили памятник Ленину

В Кременчуге (Полтавская обл.) неизвестные полностью разбили памятник Владимиру Ленину на проспекте Полтавском. Об этом журналистам сообщили в Центре по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

«Сотрудников милиции, которые выехали на место события, ошеломила картина. Монумент высотой 3,5 м, вылитый из монолитного бетона и окрашенный под цвет бронзы, не просто имел механические повреждения: фигура отца пролетариата была жестоко разбита. Поврежденные части находились неподалеку от памятника», – сказали в ЦСО.

Специалист центра отметил, что данное сооружение не представляет культурной ценности, однако является историческим наследием и символом коммунистической идеологии.

По данному факту осуществляется проверка.