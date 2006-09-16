Министр пожелал счастливой работы на аптеку

Министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО поздравил фармацевтов с профессиональным праздником – Днем фармацевтического работника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, в своем приветствие он отметил, что за время независимости Украины, а особенно в последние годы, отечественная фармация не только не растратила свои основные активы, но и динамично развивается.

По его словам, украинская фармацевтическая отрасль является одной из бюджетоформирующих отраслей промышленности. Отечественные лекарства вернули себе репутацию качественных и эффективных препаратов. Все большая часть граждан выбирает в аптеках украинские лекарства. Сегодня в Украине работает 142 фармацевтических производственных предприятий (из них 27 крупных – „Фармак”, „Индар”, „Борщаговский фармацевтический завод” и др.), которые выпускают около 7 тыс. наименований лекарств, 70% реализованных упаковок – лекарства украинского производства. Почти не существует зарубежных лекарств, аналоги которых не выпускали бы в Украине, кроме запатентованных, которые составляют всего менее 5%. Рост темпов производства фармпрепаратов в первом полугодии 2006 года составлял 108,0% (индекс производства промышленной продукции составляет 103,6 %)

„Особое внимание хочу обратить на тот факт, что, несмотря на рост общего уровня цен, в частности на энергоносители и расходные материалы, цены на основную часть отечественных лекарств за последний год остались неизменными. Это свидетельствует о глубоком понимании проблем и гуманной гражданской позиции украинских фармпроизводителей. За что сегодня мы говорим вам „Спасибо”, - подчеркнул министр.

Обращаясь к фармацевтам, Ю.ПОЛЯЧЕНКО сообщил, что сегодня диалог между властью и фармацевтическими производителями уже начался. Фармацевтические предприятия, модернизируются и переходят на европейские стандарты качества продукции. Украинские лекарства уже начинают занимать достаточно заметные позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Евроинтеграционный вектор внешнеполитического курса страны формулирует новые задачи для фармацевтической отрасли. 182 препарата экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья – в Индию, Филиппины, Китай, Иорданию, Грузию, Латвию, Армению, Беларусь и даже две субстанции в Испанию и Италию. Объем экспорта фармацевтических препаратов за первое полугодие 2006 г. составил 209,37 млн. грн..

„Сегодня почти 70% лекарств, необходимых для системы здравоохранения, производится в Украине. Одним направлением партнерских взаимоотношений государства и фармацевтических производителей, по моему мнению, может стать формирование государственного заказа”, - отметил Ю.ПОЛЯЧЕНКО. Сегодня министерство, вместе с другими заинтересованными министерствами и ведомствами прорабатывает вопрос возможности введения государственного заказа на производство и поставку лекарственных средств, которые включены в Национальный перечень, прежде всего отечественного производства”.