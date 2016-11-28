В Одесской области задержали разыскиваемого Интерполом турка

В Одесской области пограничники задержали гражданина Турции, находящегося в международном розыске за торговлю детьми.

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, гражданина Турции пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали в международном пункте пропуска "Маяки" 27 ноября.

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"Турок пытался попасть в Украину, однако, во время паспортного контроля выяснилось, что данный гражданин находится в международном розыске по линии Интерпола", - отметили в секторе.

Оказалось, что 51-летнего иностранца разыскивают правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за торговлю детьми.

Сейчас иностранец передан сотрудникам Белгород-Днестровского отдела Национальной полиции Украины. О задержании гражданина Турции сообщено в украинское бюро Интерпола.