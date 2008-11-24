Тимошенко проведет два совещания

В понедельник, 24 ноября, в 14:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам формирования резерва энергетического угля и расчетов за него.

Как сообщает Правительственный портал, в этот же день в 15:00 Ю.ТИМОШЕНКО проведет совещание о выполнении Меморандумов с предприятиями металлургической и химической промышленности и договоренностей с представителями угольной отрасли и аграрно-промышленного комплекса.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж. Малый зал.

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