В Одессе у наркоторговца и его подельника нашли наркотиков почти на миллион гривень
Всего у мужчин было изъято более 4 тысяч доз наркотических веществ.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сотрудники Управления по обслуживанию Одесской, Николаевской и Херсонской областей Департамента противодействия наркопреступности совместно с работниками патрульной полиции задержали 25-летнего жителя Одессы во время распространения «закладок».
У мужчины было обнаружено и изъято 53 пакета с наркотическим веществом белого цвета. Также правоохранители выявили 8 мест, в которых злоумышленник сделал «закладки», где наркотические средства еще не забрали покупатели.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители также разоблачили 30-летнего подельника наркоторговца, с которым последний вместе проживал и занимался распространением наркотиков.
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«Во время санкционированного обыска по месту жительства наркоторговцев было обнаружено и изъято 670 пакетов с психотропным веществом. Каждый пакет содержал по 5 доз», - сообщили в главке.
Общая стоимость изъятых наркотических средств составляет почти 1 млн грн.
25 ноября к злоумышленникам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Следствие продолжается.