На Тернопольщине женщина передавала сыну в тюрьму наркотики в варениках

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение о запрещенных предметах в сумке с едой поступило в Гусятинское отделение полиции от дежурного Копичинской исправительной колонии №112. Работник учреждения заявил, что во время осмотра передачки с продуктами питания, которые тернополянка привезла для своего сына, они обнаружили грубое нарушение.

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Выяснилось, что порошкообразное вещество белого цвета, похожее на таблетки субитекса, мать осужденного расфасовала в два полиэтиленовых пакетика и спрятала в тесто.

Ее сын уже два года отбывает наказание в Копичинськой колонии за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств.

Из мест лишения свободы он должен был выйти в августе 2017 года.

Правоохранители изъяли наркотическое вещество.

Открыто уголовное производство по ст. 307 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (незаконная пересылка наркотических средств).

Теперь следствие установит, кто именно будет отвечать за содеянное: заключенный или его мать.

Как сообщал УНИАН, ранее в днепропетровске тюрьмы пытались передать наркотики не менее оригинальным способом - в картофеле и моркови.