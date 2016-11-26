Президент поручил правительству на должном уровне почтить память жертв Голодомора в 2017 и 2018 годах

Об этом говорится в указе «О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцид Украинского народа», обнародованном на сайте главы государства.

Отмечается, что документ подписан с целью чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, обеспечения надлежащей организации и проведения в 2017 и 2018 годах мероприятий в связи с 85-й годовщиной этой трагедии, донесения до мирового сообщества информации о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, а также содействие дальнейшему исследованию проблем голодоморов первой половины XX века в Украине и их последствий.

Согласно указу, президент поручил Кабмину создать в месячный срок Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине; разработать на основе предложений Оргкомитета, утвердить в трехмесячный срок и обеспечить выполнение плана мероприятий на 2017-2018 годы в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

В плане мероприятий, среди прочего, должно быть предусмотрено проведение в Киеве Международного форума, приуроченного к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов; обеспечения с привлечением Национальной академии наук Украины дальнейшего исследования проблем голодоморов первой половины XX века в Украине; информирование общества о событиях, связанных с Голодомором; обновление тематических выставок.

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Также правительство должно решить вопрос относительно развития Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" и о сооружении в Киеве памятника выдающемуся исследователю голодомора в Украине Джеймсу Мейсу.

Министерству иностранных дел Украины президент поручил продолжать работу по признанию мировым сообществом государствами и международными организациями Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом Украинского народа; принять вместе с Министерством культуры Украины и Украинским институтом национальной памяти в установленном порядке мероприятия по организации тематических выставок в помещениях парламентов и правительственных учреждениях иностранных государств, международных организаций, осуществления информационно-разъяснительной работы с целью распространения информации о преступлении, геноциде, совершенным тоталитарным коммунистическим режимом в 1932-1933 годах против украинского народа.

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Областной, Киевской городской государственным администрациям президент поручил разработать, утвердить и обеспечить выполнение региональных планов мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов; благоустроить места захоронений, памятников, памятных знаков жертвам трагедии.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить показ тематических фильмов, организацию теле - и радиопередач, широкое освещение мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.