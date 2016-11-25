Крылатые гости в небе Луцка: авиалюбители показали видео пролетов боевой авиации

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Воздушное командование "Запад".

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Там летчики выполняют учебные полеты, которые зачастую фиксируют на видео местные жители, а также Организация волынских авиалюбителей.

"Продолжение сборов на Луцком аэродроме стало настоящим праздником для парней, с детства грезящих небом", - говорится в описании к видео.

Ранее в сети появилась любительская видеозапись опасного маневра в исполнении пилота истребителя Су-27 ВСУ с бортовым номером 38. Истребитель на видеозаписи совершает нетривиальный маневр на сверхнизкой высоте, едва не задевая землю и наблюдающих за маневрами людей.