Крылатые гости в небе Луцка: авиалюбители показали видео пролетов боевой авиации
На Луцком военном аэродроме проходят летно-методические сборы молодых офицеров ВСУ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Воздушное командование "Запад".
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Там летчики выполняют учебные полеты, которые зачастую фиксируют на видео местные жители, а также Организация волынских авиалюбителей.
"Продолжение сборов на Луцком аэродроме стало настоящим праздником для парней, с детства грезящих небом", - говорится в описании к видео.
Ранее в сети появилась любительская видеозапись опасного маневра в исполнении пилота истребителя Су-27 ВСУ с бортовым номером 38. Истребитель на видеозаписи совершает нетривиальный маневр на сверхнизкой высоте, едва не задевая землю и наблюдающих за маневрами людей.