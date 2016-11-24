Опасный маневр: опубликовано видео полета украинского Су-27 на сверхнизкой высоте

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Истребитель на видеозаписи совершает нетривиальный маневр на сверхнизкой высоте, едва не задевая землю и наблюдающих за маневрами людей.

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Стоит отметить, что место и время съемки кадров неизвестны.

Как предполагают пользователи, это военный аэродром под Миргородом в Полтавской области.

Ранее в Сети появилось видео полетов модернизированного истребителя Миг-29 Воздушных Сил Украины.