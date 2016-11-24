Опасный маневр: опубликовано видео полета украинского Су-27 на сверхнизкой высоте
09:25, 24 ноября 2016Общество
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В сети появилась любительская видеозапись опасного маневра в исполнении пилота истребителя Су-27 ВСУ с бортовым номером 38.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Истребитель на видеозаписи совершает нетривиальный маневр на сверхнизкой высоте, едва не задевая землю и наблюдающих за маневрами людей.
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Стоит отметить, что место и время съемки кадров неизвестны.
Как предполагают пользователи, это военный аэродром под Миргородом в Полтавской области.
Ранее в Сети появилось видео полетов модернизированного истребителя Миг-29 Воздушных Сил Украины.
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