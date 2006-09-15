30% киевских предпринимателей признались, что дают взятки проверяющим

30% столичных предпринимателей сознались, что дают взятки проверяющим органам. Об этом свидетельствуют данные анкетирования, проведенного в Киеве Аналитическим центром «Академия»

Как заявила президент Аналитического центра «Академия», координатор проекта общественного контроля, советник Киевского городского председателя Александра КУЖЕЛЬ сегодня на пресс-конференции в УНИАН, наибольшей проблемой, которая мешает в работе предпринимателей, являются сложности и длительность получения разрешений. Так, согласно проведенному анкетированию, эту проблему наибольшей назвали 62% опрошенных предпринимателей.

По словам А.КУЖЕЛЬ, остальными значительными проблемами являются: коррупция и взяточничество - их назвали 44% опрошенных, отсутствие эффективного диалога с местной властью - 43%.

Как сообщила А.КУЖЕЛЬ, опрос показал, что по масштабам коррупции в Киеве «лидируют» Дарницкий и Святошинский районы. За ними следуют Шевченковский, Оболонский и Деснянский. Завершает этот список Днепровский район.

Согласно анкетированию, чаще всего предприниматели дают взятки при проведении проверок - 30%, получении разрешений - 30%, защиты прав в суде - 29%, получении земельных участков в собственность - 27%.

Анкетирование проводилось Аналитическим центром «Академия» 17 июля 2006 года в городе Киеве. Были опрошены 1 тыс. 200 предпринимателей.