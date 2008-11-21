Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики

Пик глобального финансового кризиса наступит через семь месяцев, к середине 2009 года, а затем мировая экономика начнет восстанавливаться. Такое заявление сделал главный экономист российского отделения Всемирного банка Желько БОГЕТИЧ, сообщает РИА Новости.

По словам Ж.БОГЕТИЧА, предположительно с третьего квартала следующего года ожидается восстановление экономического роста и приток капитала не только в мире, но и в России. Прогноз ВБ основывается на тенденциях развития мировой экономики.

Как сообщалось, Всемирный банк 12 ноября понизил свой прогноз по мировому экономическому росту сразу на два процентных пункта. По мнению банка, в 2009 году мировой ВВП увеличится всего на один процент.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2008 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составит около 3,5%, в 2009 году ожидается спад на уровне 4,3%.