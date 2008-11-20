Цена на нефть упала ниже 50 долларов

Цена на нефть североморской марки Brent упала в Лондоне ниже 50 долларов за баррель, оказавшись на минимуме с мая 2005 года, сообщает AFP. Причиной снижения цен стало беспокойство инвесторов по поводу спроса на нефть.

Баррель Brent подешевел на 3,18 доллара до 48,54 доллара. Одновременно нефть американской марки WTI снизилась на 1,86 доллара до 51,76 доллара за баррель, а позже также пробила 50-долларовую отметку.

Ранее 20 ноября Deutsche Bank опубликовал прогноз, согласно которому цены на нефть упадут к апрелю 2009 года до 40 долларов за баррель. Аналитики банка обосновывают такое снижение тем, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не захотят сокращать свое производство в достаточном объеме, поскольку они и так недополучают значительные средства. По мнению аналитиков, для поддержания баланса спроса и предложения необходимо снизить добычу на 2,5 миллиона баррелей в день.

Напомним, ОПЕК на своем последнем заседании 24 октября приняла решение снизить объемы добычи на 1,5 миллиона баррелей в день. В зарубежных СМИ высказывалось мнение, что этого сокращения может быть недостаточно. Кроме того, Саудовская Аравия, крупнейший нефтеэкспортер в мире, может превышать свои квоты.

Цена на нефть достигла рекорда в июле 2008 года. 11 июля баррель марки WTI подорожал до 147,27 доллара. С тех пор цена упала в 2,5 раза из-за продажи активов вложившимися в нефть хедж-фондами и снижения спроса, вызванного глобальным экономическим кризисом.

Лента.ру