Евромайдан. Заблуждения

На этой неделе множество людей в Украине вспоминают, почему мы вышли на Майдан три года назад. Кто-то уже посокрушался, что разочарован последовавшими за Евромайданом событиями, что нет реформ, и что жертвы – напрасны. Кто-то, наоборот, возразил, что и в первый день, и в последующие, вплоть до безжалостного и бессмысленного избиения студентов под Стеллой Независимости, люди выходили еще не против власти, и уж точно никаких предпосылок к войне в то время не просматривалось.

Сейчас, оглядываясь на те события сквозь калейдоскоп новых историй – революции, аннексии, войны – трудно вспомнить мельчайшие подробности именно тех, первых дней. Но хронологию просто необходимо воссоздавать в деталях.

В первую очередь, для того, чтобы не поддаваться на манипуляции а-ля «к чему привел ваш Майдан, доскакались». Потому что первым требованием, озвучиваемым украинцами в 2013 году, было всего лишь возвращение к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Впрочем, и после жестокого разгона студентов, когда на главную площадь страны вышли сотни тысяч людей, претензии протестующих трудно увязать с любимыми дефинициями «братского» народа о «фашиствующих украинцах, развязавших гражданскую войну». Поскольку участники акции протеста всего лишь требовали наказать виновных в избиении молодежи: тех, по чьему приказу коммунальщики начали среди ночи в ноябре устанавливать новогоднюю елку, и тех, кто дал добро спецподразделению «Беркут» зачистить Майдан от остатков уже угасающего протеста.

Сейчас, оглядываясь на те события сквозь калейдоскоп новых историй – революции, аннексии, войны – трудно вспомнить мельчайшие подробности именно тех, первых дней

Важно помнить, что отставок тогда не последовало. Зато, после Нового Года, появились драконовские «законы 16 января». И лишь затем – столкновения на Грушевского, стена горящих шин, первые из Небесной сотни – Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Объективно, расширился и список претензий к власти. Речь, наконец, зашла о политических требованиях – отмене «законов 16 января», отводе внутренних войск и «Беркута» из Киева, возвращении к парламентско-президентской республике (упраздненной карманным парламентским большинством Януковича после его прихода к власти), отставке правительства Николая Азарова, люстрации, избрании нового состава ЦИК, принятии нового закона о выборах и, затем, проведении досрочных выборов парламента и президента…

В начале февраля 2014 года этот список на переговорах с Януковичем уже озвучивали представители оппозиции (выглядели они довольно жалко, но других переговорищков с коррумпированной властью у Майдана не было), и даже появилась надежда, что урегулирование ситуации – не за горами. Но, в конце февраля, под расстрелы безоружных людей на Институтской, Янукович сбежал. Евромайдан закончился. В Крыму появились «зеленые человечки», а в некоторых регионах Украины стартовал кремлевский проект «Новороссия»…

Потому что навязываемое из России «сами во всем виноваты» - самое яркое заблуждение о Евромайдане

Сегодня те, кто не желал услышать самые первые – наивные – требования Евромайдана, кто сознательно подогревал протестные настроения жестокостью, кто трусливо сбежал под протекцию Кремля, а после спокойно наблюдал за аннексией Крыма «неизвестными военными» и отдавал на разграбление российским автомойщикам, реконструкторам и «отпускникам» Донбасс, время от времени подают голос из-за российского поребрика, озвучивая то самое «доскакались». Эти люди, как никто, заинтересованы в альтернативном восприятии нами событий трехлетней давности. Заинтересованы ради собственного реванша.

К сожалению, их голос, пускай даже это голос предателей, искажающий реальность, массово подхватывают маргиналы разного пошиба внутри Украины. Мол, посмотрите, до чего вы довели страну? Стоило ли оно того? Если бы знали, к чему приведет, вышли бы снова на Майдан?

Вышли бы.

Потому что навязываемое из России «сами во всем виноваты» - самое яркое заблуждение о Евромайдане.

Мы помним, как начинался Майдан, чего добивался и когда он закончился.

И помним, когда появился брат у ворот.

Татьяна Урбанская