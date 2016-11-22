Задержанных на админгранице с Крымом Одинцова и Баранова арестовали на два месяца

Как сообщает «Общественное радио», по словам первого заместителя военного прокурора Южного региона Украины Петра Визнюка, такую меру пресечения для них избрал следственный судья Центрального районного суда Николаева.

Суд также определил размер залога для Одинцова и Баранова.

«Следственный судья Центрального районного суда города Николаева вынес решение, удовлетворив ходатайство следователя военной прокуратуры Николаевского гарнизона, и избрал меру пресечения для младшего сержанта Баранова Александра Вячеславовича - содержание под стражей или 350 тыс. грн залога, а также удовлетворил ходатайство в отношении прапорщика Максима Одинцова - содержание под стражей или 250 тыс. грн залога», - сказал Визнюк.

По информации СБУ, Баранов и Одинцов до оккупации Крыма Россией служили в Военно-морских силах Украины, однако изменили присяге и перешли служить в российскую армию. Прокуратура подозревает Одинцова и Баранова в дезертирстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 ноября, спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что цель пересечения задержанными бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины контрольно-пропускного пункта въезда-выезда с Крымом на данный момент неизвестна. Вместе с тем, отметил Мотузяник, "мы опровергаем очередной российский фейк о том, что это была так называемая "украинская диверсионно-разведывательная группа", которая якобы охотится на российский оккупационный контингент в Крыму".

По словам Мотузяника, "задержаны эти люди были на территории, которая контролируется Украиной. Выяснено, что это бывшие украинские военнослужащие, которые не выполнили соответствующую директиву и не переместились из Автономной Республики Крым во время оккупации полуострова Российской Федерацией. Таким образом, они предали военную присягу, и по ним есть соответствующие уголовные производства", - сказал представитель Минобороны.

Ранее российская сторона заявляла, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой".