"Гроші" узнали, как киевская сеть социальных аптек обворовывает пенсионеров

Фармацевтическую аферу прикрывают с помощью специальной карты - киевлянина.

С этой картой скидки всем, но даже после дисконта цены выше, чем в любой другой аптеке.

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Кому идет прибыль от коммунальной аптечной сети, которая должна заботиться о людях - смотрите в выпуске программы "Гроші":