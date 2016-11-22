"Гроші" узнали, как киевская сеть социальных аптек обворовывает пенсионеров
04:06, 22 ноября 2016Общество
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Журналисты программы "Гроші" провели эксклюзивное расследование и эксперимент и узнали, что коммунальная сеть аптек под брендом “КП Фармация” взимает с пенсионеров и малообеспеченных втридорога.
Как киевская сеть социальных аптек обворовывает пенсионеров / скриншот видео
Фармацевтическую аферу прикрывают с помощью специальной карты - киевлянина.
С этой картой скидки всем, но даже после дисконта цены выше, чем в любой другой аптеке.
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Кому идет прибыль от коммунальной аптечной сети, которая должна заботиться о людях - смотрите в выпуске программы "Гроші":
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