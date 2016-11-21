Обнищание, коллапс власти и агрессия РФ: опрос показал, чего больше всего боятся украинцы

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ совместно с British Independent Council of Foreign Relations при финансовой поддержке ассоциации выпускников Robert Gordon University (Великобритания).

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Согласно данным исследования, 58,6% опрошенных боятся обесценивания украинской валюты относительно других валют, 45,8% респондентов боятся коллапса власти, что приведет к дальнейшему углублению кризиса.

Исследование также показало, что 42,4% украинцев боятся внешней агрессии со стороны России, 31,1% респондентов опасаются роста коррупции.

В свою очередь политолог, кандидат политических наук Кирилл Молчанов считает, что третьего Майдана в Украине не будет.

«Накануне третьей годовщины Майдана стоит успокоить общество, что вряд ли нечто подобное может произойти на этот раз, поскольку, как свидетельствует практика 2004 и 2013 годов, Майданы происходят в относительно стабильное время, когда экономика имеет хоть небольшой, но рост. Это только в теории большевиков, что если уровень жизни падает, то какие-то там классы выходят свергать власть. На сегодня мы видим такую ситуацию, когда люди настолько обеднели, что они не думают о политических правах и свободах, они думают, как заработать деньги, чтобы прокормить себя и свою семью», - сказал он. Именно поэтому, по словам Молчанова, граждане доверяют институтам, которые не имеют прямой связи с политикой, например церкви.

Исследование проведено методом телефонного опроса с 1 по 11 ноября, всего опрошено 2 тыс. 240 респондентов, проживающих в 120 населенных пунктах всех областей Украины (за исключением АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Погрешность исследования 2,8%.