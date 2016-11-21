На вершине Гималаев спасли одессита (видео)

Ранее команда альпинистского клуба "Одесса" в составе четырех человек поднималась на вершину Ама-Даблам высотой почти семь тысяч метров.

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Уже почти на самой вершине на руководителя экспедиции Юрия Киличенко упала большая глыба льда, он получил сотрясение мозга, поэтому команда попросила о помощи.

Сносить альпиниста самостоятельно на руках с такой высоты было очень рискованно. На спасение пришел вертолет.