На вершине Гималаев спасли одессита (видео)
14:10, 21 ноября 2016Общество
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В Гималаях провели спасательную операцию, чтобы спасти альпиниста–одессита.
В Гималаях провели спасательную операцию, чтобы спасти альпиниста–одессита
Ранее команда альпинистского клуба "Одесса" в составе четырех человек поднималась на вершину Ама-Даблам высотой почти семь тысяч метров.
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Уже почти на самой вершине на руководителя экспедиции Юрия Киличенко упала большая глыба льда, он получил сотрясение мозга, поэтому команда попросила о помощи.
Сносить альпиниста самостоятельно на руках с такой высоты было очень рискованно. На спасение пришел вертолет.
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