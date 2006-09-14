Украина и Иран за расширение сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО и Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Украине Сейед Муса КАЗЕМИ выступают за расширение сотрудничества в сфере добычи и транспортировки энергоносителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь сегодня во время их встречи в МИД.

Собеседники обсудили современное состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Украиной и Ираном, вопросы активизации торгово-экономических связей, продолжения плодотворного украинско-иранского сотрудничества в сфере авиастроения, машиностроения, культуры и образования.

Заместитель министра иностранных дел Украины и иранский посол согласились, что дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества будет содействовать наполнение конкретным содержанием имеющихся двусторонних договоренностей и соглашений, налаживание непосредственных контактов между заинтересованными ведомствами двух стран, обмен делегациями торгово-промышленных палат и предпринимателей.

По мнению сторон, существующие объемы товарооборота между двумя странами не соответствуют имеющемуся потенциалу экономик Украины и Ирана. Расширение сотрудничества с Украиной в сфере добычи и транспортировки энергоносителей, развитие энергетического и нефтегазового секторов экономики Ирана определено как одно из приоритетных и перспективных направлений сотрудничества.

Вопросы развития двустороннего межпарламентского взаимодействия также обсуждались во время встречи.

Посол Ирана проинформировал о внутренней и внешней политике своей страны, в том числе относительно так называемого иранского „ядерного досье”.

Ю.КОСТЕНКО изложил официальную позицию Украины относительно ядерной программы Ирана.