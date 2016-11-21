В оккупированном Крыму арестовали еще двух "украинских диверсантов"

"Арестованы еще два фигуранта дела о подготовке "по заданию Минобороны Украины диверсий на объектах инфраструктуры в Крыму — суд Симферополя", - говорится в сообщении РИА Новости.

"Задержаны и арестованы еще два украинских диверсанта", — сказали в суде оккупантов.

В частности, один из них, как утверждают оккупанты, — полковник Главного разведуправления Украины Алексей Стогний, второй – украинский офицер Глеб Шаблий.

Оба были задержаны и арестованы на прошлой неделе, однако известно об этом стало только в понедельник. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Задержанным избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

В России утверждают, что Стогний и Шаблий были связаны с "группой Штыбликова", которого ранее задержали в Крыму, передает Радио Свобода. Украинские службы утверждение российских СМИ не комментировали.

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10 ноября в ФСБ России заявили, что днем ранее в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко.