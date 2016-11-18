Правительство определило, как Украина будет отмечать годовщину Революции Достоинства

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, соответствующее распоряжение Кабмин утвердил сегодня на заседании.

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Согласно утвержденному плану, 21 ноября в Киеве и других населенных пунктах Украины состоятся мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции на востоке Украины, представителей общественных объединений, волонтерских движений, молодежи и духовенства.

Также в этот день состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам Героям Небесной Сотни, павших участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В течение ноября – декабря 2016 года проведут круглые столы, лекции и дискуссии о массовых акциях общественного протеста в Украине, которые происходили в ноябре 2013 года – феврале 2014 года, их значение в развитии гражданского общества и борьбе за права и свободы.

Также состоятся тематические выставки, вечера и другие творческие мероприятия по чествованию участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни.

Украинский институт национальной памяти подготовит и представит мультимедийный информационно-выставочный проект «Отважные наши герои».

В Киеве на местах, где происходили основные революционные события 2013-2014 гг, будет установлена система информационно-навигационных стендов «Местами Революции Достоинства».

Заграничные дипломатические учреждения Украины проведут памятные мероприятия по чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни, в частности при участии представителей украинской общественности за рубежом.

Как сообщалось, День Достоинства и Свободы отмечается ежегодно 21 ноября – в день начала этого дня двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).