Эксперты проанализировали обещания украинских политиков, которые они давали на Майдане

Об этом заявил политический эксперт ОО "Слово и дело", кандидат философских наук Валентин Гладких во время круглого стола в УНИАН, организованного этой общественной организацией.

По его словам, ОО "Слово и дело" решила промониторить, какие обещания прозвучали на Майдане Независимости от украинских политиков и насколько они были выполнены.

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«Все обещания, которые звучали на Майдане Независимости во время Революции Достоинства, можно разделить на две большие группы: тактические обещания и стратегические обещания. Тактические обещания, например, о выходе на мирное сопротивление или относительно освобождения или захвата админпомещений. Мы такие обещания обсуждать не будем. Мы будем обсуждать второй вид обещаний политиков на Майдане – это те обещания, которые касались жизни после того, когда Майдан победит. Если эти обещания проанализировать, то их можно разделить на две большие группы – формализованные и концептуальные», - сказал Гладких.

«Если говорить об обещаниях формализованных – то это обещания подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Но если мы поговорим о других концептуальных обещаниях, то с ними ситуация значительно сложнее. Они касались, например, очищения и обновления власти. Закон об очищении власти был разработан, внесен, принят и вступил в силу, но он выполнил ту функцию, на выполнение которой он был призван? То же самое касается закона о государственной службе, введение которого должно было открыть также определенные социальные лифты для молодых профессионалов и специалистов», - добавил эксперт.

По его словам, большая часть требований и обещаний во время Революции Достоинства касалась борьбы с коррупцией.

«С одной стороны были приняты соответствующие нормативно-правовые акты и созданы соответствующие институты – НАПК, НАБУ, САП, уже речь идет о создании антикоррупционных судов. Сделано немало, чтобы говорить, что это обещание также было выполнено украинскими политиками, но возникает вопрос, насколько эти институты способствовали уменьшению коррупции в украинском обществе», - подчеркнул Гладких.

Также, добавил он, обещанием Евромайдана было доказать преступность режима экс-президента Виктора Януковича в правовом поле и привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах, с чем также возникли проблемы. «Есть множество обещаний, которые якобы выполнены, но по своему содержанию оставляют пространство для интерпретаций, включая обещания, направленные на евроатлантическую интеграцию», - резюмировал эксперт.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стала первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч людей.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Євромайдану пострадали 2,5 тыс. лиц.