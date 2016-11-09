В Киеве объявили конкурс для перевозчиков на обслуживание 39 автобусных маршрутов

В Киеве начался конкурс среди перевозчиков на обслуживание 39 маршрутов наземного общественного транспорта.

Соответствующее объявление опубликовано в сегодняшнем выпуске муниципальной газеты «Хрещатик» (№121 (4891)).

Конечный срок приёма документов для участия в конкурсе – 24 ноября 2016 года, в 15.00. Документы на конкурс принимает Коммунальная служба перевозок КГГА.

Заседание конкурсного комитета состоится 12 декабря.

Размер платы за участие в конкурсе составляет 5,1 тыс. грн за один объект конкурса.

Среди требований перевозчиков-претендентов, в частности: наличие автобусов с двигателями, соответствующими уровню экобезопасности не ниже «Евро-2» для маршрутов обычного и экспрессного режимов движения, и с двигателями «Евро-4» - для маршрутов маршрутного такси. Пассажировместимость автобусов для маршрутов обычного и экспрессного режимов должна составлять не менее 80 мест, должно быть наличие не менее 3 входов-выходов для пассажиров, а также не менее 50% автобусов должны иметь низкий уровень пола с автоматическими дверями. К транспорту, который будет работать в режиме маршрутного такси, требования по пассажировместимости – не менее 21 место для сидения; автобус должен иметь не менее 2 входов-выходов для пассажиров.

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Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, депутат Киевсовета Сергей Майзель на своей странице в Facebook написал, что конкурс должен определить тех перевозчиков, которые действительно будут способны обеспечить жителей столицы качественным транспортным обслуживанием.

«Акцентирую, что каждый перевозчик-претендент должен оборудовать автобусы GPS-системами. А также установить автоматизированные системы безналичной оплаты проезда и обеспечить водителей форменной одеждой», - добавил он в своем комментарии.

Как сообщал УНИАН, в октябре заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак заявлял, что власти Киева планируют в скором времени провести конкурс на обслуживание всего 112 маршрутов общественного транспорта, среди которых 3 – новые ночные маршруты.