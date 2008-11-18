Всемирный банк прогнозирует падение курса рубля в ближайшее время

Всемирный банк прогнозирует в ближайшее время ослабление российского рубля в связи со снижением цен на нефть и оттоком капитала из страны. Как сообщает BBC, об этом заявил журналистам во вторник главный экономист Всемирного банка по России Желько БОГЕТИЧ.

По его мнению, падение курса возможно в краткосрочной и долгосрочной перспективе и такое развитие событий обусловлено оттоком капитала и падением цен на нефть. Тем не менее, по его словам, все может измениться, если изменятся нефтяные цены.

Это заявление было сделано в связи с публикацией доклада Всемирного банка о состоянии российской экономики.

По прогнозам авторов документа, отток капитала из России может составить в 2008 году 50 млрд. долларов, а в 2009 году эта цифра может возрасти вдвое. Аналитики банка полагают, что в следующем году из российской экономики может быть выведено до 100 млрд. долларов.