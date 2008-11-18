В Нацбанке решают, что делать с деньгами МФВ

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявляет, что кредит Международного валютного фонда выполнил свою основную роль - роль психологической поддержки финансового сектора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге А.ШЛАПАК отметил, что сейчас в Национальном банке решается вопрос, каким образом использовать эти средства для капитализации банков. Он также подчеркнул, что эта тема будет затронута в четверг в ходе встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с банкирами.

“Один из вопросов, которые Президент планирует обсудить в четверг с банкирами, это как раз где мы находимся по реализации этой работы”, - сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что после этого заседания, возможно, станет “более ясным” то, каким образом средства МВФ от полученного кредита будут использованы в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

10 ноября первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сообщил, что Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов.