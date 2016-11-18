Нацгвардейцы задержали "чиновника" "ДНР"

Об этом Нацгвардия сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие остановили для проверки автомобиль "Рено Дастер" на блокпосту возле города Мариуполя.

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"Во время осмотра транспортного средства и проверки документов выявлено, что пассажир — чиновник незаконного вооруженного формирования "ДНР", - говорится в сообщении.

При этом в НГ не уточнили ни имени, ни "должности" террориста.

Ранее УНИАН сообщал, что с августа 2015-го до октября 2016 года почти 300 украинских граждан, которые были участниками незаконных вооруженных формирований боевиков - самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - вернулись домой, на подконтрольную Киеву территорию, по программе СБУ "Тебя ждут дома".