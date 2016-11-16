Журналисты рассказали, как бывшие боевики "Новороссии" возвращаются в Украину

Как сообщили в СБУ, программа не предусмотрена Минскими соглашениями, она является инициативой Киева.

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Так, Deutsche Welle удалось пообщаться с двумя бывшими боевиками: Зоя и Владимир (имена и место жительства героев изменены из соображений безопасности), рассказали, как это было, попросив не раскрывать всех деталей спецоперации по их возвращению.

Со слов Зои, в 2015 году она полгода служила пулеметчицей в так называемом "народном ополчении ДНР". На подконтрольную Киеву территорию вернулась вслед за мужем, который также был в рядах пророссийских боевиков. "Кто-то из товарищей рассказал ему о программе возвращения, - рассказывает Зоя. - Мы сомневались, боялись. Думали, что вернемся, а потом еще год бесплатно работать на Украину - будем копать окопы, грузить патроны. Ну да, как это все в "Новороссии" рассказывали. Но муж не поверил и тихонько поехал. И вот уже два месяца, как мы дома".

До войны Зоя работала швеей, пекарем, мыла машины. На вопрос, почему она с мужем оказалась в рядах пророссийских боевиков, откровенно отвечает, что в самопровозглашенной "ЛНР" для гражданских не было работы. В разгар конфликта на Донбассе так называемая "военная администрация" ее города, которая оказалось под контролем сепаратистов, хорошо платила боевикам и выдавала пищевые пайки.

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"Муж говорит, пошли. Пятнаха (15 тысяч рублей - около 215 евро - УНИАН) халявная. Рублями, - продолжает Зоя. - Там у нас знакомый был. Рассказывал, что сидят на позиции, стоят с автоматами на блокпосте, картошку чистят в столовой - и все. Ну мы и пошли. Платили нам регулярно. Дважды выезжали на полигон по мишеням пострелять. Боевых нет".

"Боевые" - это участие в боях с оружием в руках, объясняет полковник СБУ Игорь Кутепов.

Как отмечается, он является одним из кураторов программы по возврату. Летом в 2015 году в СБУ обратились немало украинских граждан, которые хотели вернуть на подконтрольную Киеву территорию членов их семей. "Возникла идея - возвращать. Не нужно никаких специальных амнистий. Сегодня в рамках Уголовного кодекса Украины для этого предусмотрено 258 и 260 статьи, - поясняет правоохранитель. - Речь идет или о публичных призывах к осуществлению теракта, или о создании или участии в незаконном вооруженном формировании".

Со слов Кутепова, когда человек попадает на подконтрольную Киеву сторону, против него возбуждают уголовное дело, факты участия в боях тщательно проверяют, опрашивают свидетелей.

"Мне дали специальный бланк, - рассказывает Зоя. - Я написала, когда и в каком подразделении была, что понимаю свои ошибки, крови не проливала, хочу воспользоваться программой СБУ и вернуться домой. Отдала бумаги следователю - и все". За два месяца суд освободил Зою и ее мужа от уголовной ответственности. Теперь она хочет забрать с "той стороны" родных.

Кутепов уверяет, что до сих пор на это шли люди, которым бояться нечего: проверка показала, что тяжких преступлений они не совершили. Те же, кто знает, что наказания не избежать - а таких, по словам Кутепова, около 30 процентов - не будут возвращаться.

Бывшие участники незаконных вооруженных формирований рассказывают, что их возвращение домой только выглядит просто. На самом же деле это - многомесячная спецоперация СБУ с маскировкой, переодеваниями, длительными переговорами. Если противник узнает, что кто-то хочет дезертировать, человека могут убить.

Второй собеседник журналистов, Владимир - признается, что вернуться ему было трудно.

"Сначала не верил, что меня оправдают. Пойти на блокпост к сепаратистам было проще, - вспоминает мужчина. - Тогда здесь еще не было ни боевых действий, ничего. Сидели себе, плевали семечки, пили пиво и не думали о войне".

Владимиру еще нет тридцати. Женат, имеет детей. Работает настройщиком оборудования на одном из госпредприятий. До войны был шахтером и зарабатывал до пяти тысяч гривень. Весной в 2014 году агитаторы так называемой "Новороссии" просили местных мужчин дежурить возле памятников советским деятелям - и Владимир откликнулся.

"На площади говорили, что с Западной Украины приедут "правосеки" наши памятники валить. Потихоньку эта пропаганда действовала", - вспоминает мужчина. Говорит, те, кто имел охотничьи ружья, начали дежурить вместе с ним. "Потом появились блокпосты, а когда сформировались отряды самообороны, из России начало поступать боевое оружие", - рассказывает Владимир. Когда начались бои, он отправил семью к родственникам в Россию, а сам подрядился ремонтировать автомобили пророссийских боевиков. "Зачем ехать в шахту, когда можешь остаться на поверхности? Я согласился. Зарплата была такая же", - пояснил он.

Когда украинская армия подошла к городу, он уже с автоматом охранял мост через реку, чтобы его не взорвали военные. Говорит, что по украинским солдатам или гражданским не целился - его родной брат служил в украинской армии. А когда в его поселке начали взрываться снаряды, вообще сбежал в Россию.

Вернуться домой почти через год его убедил брат. Он же сообщил в СБУ о желании Владимира показаться. СБУ провела спецоперацию и вывела мужа из подконтрольной боевикам территории. Его семья вернулась еще раньше. Суд Владимира оправдал. Сегодня такие, как он, - под минимальным надзором. "Приезжают ко мне из органов, интересуются, все ли в порядке. Да, говорю, все в порядке", - рассказывает Владимир.

Зоя и Владимир говорят, что главной причиной их возвращения на подконтрольную Киеву территорию стало разочарование "русским миром" и желание жить дома. Зоя признается, что когда российские военные начали "переподчинять" боевиков своей армии, это стало последней каплей. С приходом "власти" так называемых "ДНР" и "ЛНР" люди пошли массово жаловаться на командиров боевиков, и их начали бросать за решетку. "Мы смотрели на них, как на идолов, а они, оказывается, поубивали столько людей, "поотжимали" машины, квартиры, - рассказывает Зоя. - Один получил пожизненный срок. Незадолго до этого он за 20 тысяч долларов купил себе ставок в Стаханове. Откуда у человека такие деньги?"

Первый участник программы вернулся на подконтрольную Киеву территорию 18 августа 2015 года.