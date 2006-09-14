На выходные в Киеве будут заморозки

В ближайшие дни температура в Украине незначительно снизится.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 15 сентября в северных и восточных областях сохранится переменная облачность, на остальной территории - небольшая облачность. Без осадков. На западе ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей местами - 13-18°, днем - 20-25°; в Карпатах ночью - 4-9° тепла, днем - 12-17°.

16-17 сентября переменная облачность. Без осадков, только ночью 16 сентября в восточной части, а днем в Приазовье и Крыму, днем 17 сентября в западных областях - местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в западных областях местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 6-11° тепла, 17 сентября в восточной части и в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях - 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки - 0-2°; днем - 16-21° тепла, в южной части и западных областях - до 24°, на севере Левобережья - 14-19°.

18-19 сентября без осадков, только в западных областях местами небольшой дождь. Температура ночью - 4-9° тепла, в западных областях, Крыму, а 19 сентября и в южных областях 7-12°, в восточных областях и на севере Левобережья на поверхности почвы местами заморозки - 0-3°; днем - 18-23° тепла, в западных областях и южной части - до 26°.

В Киеве и области 15 сентября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью - 10-12°, днем - 21-23°; по области ночью - 6-11°, днем - 20-25°.

16-17 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16 сентября - 6-11°, 17 сентября - 3-8° тепла, на поверхности почвы отдельные заморозки - 0-2°; днем - 16-21° тепла.

18-19 сентября без осадков. Температура ночью - 4-9° тепла; днем - 18-23°.