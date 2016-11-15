Движение транспорта в центре Киева восстановлено после завершения массовых акций

Как передает корреспондент УНИАН, автомобильное движение восстановлено на перекрытых ранее улицах Грушевского и Крещатик.

Как сообщал УНИАН, ряд центральных улиц Киева в связи с угрозой совершения террористических актов были перекрыты для проезда автотранспорта, часть Правительственного квартала ограждена забором.

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Полиция обнаружила и не пропустила нескольких человек, которые пытались попасть на митинг в центре Киева с зарегистрированным травматическим оружием.

По данным правоохранителей, в массовых акциях состоянию на 13:00, принимали участие более 6 тысяч человек.

Очевидцы сообщили, что возле Мариинского парка и со стороны вул. Институтской собирались "титушки". Также известно, что организаторы акции предлагают участникам от 70 до 125 гривен.

Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.