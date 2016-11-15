ГПУ завершила расследование дела против силовика Мариненко, который руководил разгоном Майдана

Как сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, досудебное расследование завершено 14 ноября.

Подозреваемому инкриминируется организация выполнения 30 ноября 2013 года заведомо незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Незалежности в городе Киеве от участников акции протеста, что привело к тяжелым последствиям. Также ему инкриминируется передача этого приказа исполнителям – бойцам спецподразделения «Беркут», в результате выполнения которого свыше 80 митингующим были причинены телесные повреждения.

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Кроме того, указанное лицо подозревается в том, что 1 декабря 2013 года он издал заведомо незаконный приказ подконтрольным сотрудникам спецподразделения «Беркут» и военнослужащим внутренних войск МВД Украины на применение физической силы и специальных средств к участникам акции протеста и журналистам, в результате чего причинены телесные повреждения 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации.

Относительно этих событий указанному руководителю управления общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве инкриминировано ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.

Сейчас стороне защиты подозреваемого открыт доступ к материалам производства.

О том, что в указанном расследовании относительно незаконных приказов на применение силы к участникам акции протеста и журналистам речь идет именно об экс-руководителе управления общественной безопасности ГУ МВД в г.Киеве Олеге Мариненко, в июне 2016 года корреспонденту УНИАН сообщил источник в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, очередное заседание Святошинского районного суда Киева по делу экс-«беркутовцев» не состоялось из-за акции протеста в центре столицы.