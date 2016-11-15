Заседание суда по делу экс-"беркутовцев" не состоялось из-за акции протеста в центре Киева

Как сообщил председательствующий по делу судья Сергей Дячук, в суд поступило письмо от Национальной полиции, в котором сказано, что все полицейские сегодня задействованы в охране общественного порядка в столице в связи с акциями протеста в центре города.

Поэтому полиция не может гарантировать безопасность обвиняемых, следовательно, не осуществляет их доставку из следственного изолятора в зал суда.

Судья также добавил, что следующее заседание начнется в 11.30 22 ноября.

Ожидается, что на этом заседании будет рассмотрено ходатайство стороны обвинения об очередном продлении срока содержания под стражей 5 обвиняемых экс-«беркутовцев», поскольку действующая мера пресечения для них заканчивается 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

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Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд столицы.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пятерых экс-«беркутовцев».

Сегодня в Киеве перекроют движение на Крещатике через ожидаемую угрозу терактов. Возле здания Национального банка установлены ограждения, правоохранители проверяют сумки некоторых прохожих металлоискателями. Также усилена охрана у здания Верховной Рады.

Ожидается, что митинги продлятся несколько дней, заявлено участие от 5 до 50 тысяч граждан. Порядок будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовится к масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. К тому же, по данным СБУ, в Кремле уже готовят меры, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы в Украине.