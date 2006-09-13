Янукович о главном условии сотрудничества с Россией

Главным условием сотрудничества Украины с Россией будет покупка импортного газа по прозрачным ценам. Об этом заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщает “5 канал”.

Также он отметил, что цена на голубое топливо в разных областях Украины будет неодинаковой – выше или ниже в зависимости от расстояния, на которое придется транспортировать газ.

"Нам на сегодняшний день дали все гарантии, что будут поставлять необходимые объемы по прозрачным ценам. И эти цены будут отвечать рыночной цене на границе Украины с Россией", - цитирует В.ЯНУКОВИЧА “Украинская правда”.

"Потом к этой цене прибавляется цена транспортировки. И в зависимости от расстояния потребитель в Украине будет получать цену, газ по такой цене", - добавил он.

Также премьер заверил, что Украине не стоит бояться скачков цен на мировом рынке сырья. По его словам, в госбюджете-2007 заложено 600 миллионов долларов – в качестве стабилизационного фонда – на случай подорожания газа на мировом рынке.