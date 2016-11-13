В минздраве обещают в ходе медицинской реформы не закрывать больницы, а перепрофилировать их

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Чернигове, общаясь с медиками.

По словам Супрун, реформирование сферы медицины должно состояться до 2019 года. И до этого времени некоторые учреждения, учитывая конкурентные условия и отказ от финансирования койко-мест, могут получать меньше средств, чем требуется для обеспечения их деятельности.

"Мы не будем закрывать больницы, которые не будут получать достаточно финансирования через государственное страхование, а будем перепрофилировать в другие учреждения", - заверила Супрун.

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Она уточнила, что такие медучреждения могут быть перепрофилированы в хосписы, дома престарелых или интернаты для людей с особыми потребностями.

С таким подходом согласился присутствовавший на встрече председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич. Он отметил, что на Черниговщине по результатам проведения административно-территориальной реформы будет создано 5 уездов и, соответственно, 5 госпитальных округов. Сейчас в области работают 22 центральные районные больницы.

"Закрывать никто ничего не будет. Но больницы забиты пожилыми людьми, которые приехали перезимовать. Райбольницы на 60% предоставляют социальные услуги", - сказал Кулич.

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В то же время оптимизировать работу медицинских учреждений, по его словам, нет возможности. Он привел пример, что, когда речь шла об объединении в городе Прилуки городской и районной больниц, главные врачи выразили протест, подключили к решению этого вопроса народных депутатов, и районный совет не проголосовал за соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует начать реформу здравоохранения в начале 2017 года и завершить к 2020 году.

С 2017 года планируется осуществить ряд шагов: реформировать первичную медицинскую помощь и создать основы для развития семейной медицины; ввести референтные цены на лекарства и механизм частичной компенсации стоимости лекарств от определенных видов заболеваний; утвердить протоколы лечения и внедрить элементы страховой медицины.

В Украине уже начал внедряться принцип «деньги ходят за человеком», который направлен не на содержание определенного количества больничных коек, а на финансирование услуг пациентам.